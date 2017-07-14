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«استرداد أراضي الدولة»: 91 ألف حالة تعدي على النهر في 16 محافظة

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«استرداد أراضي الدولة»: 91 ألف حالة تعدي على النهر في 16 محافظة «استرداد أراضي الدولة»: 91 ألف حالة تعدي على النهر في 16 محافظة

التحرير

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن فتح ملف التعدي على «طرح نهر النيل» ي]ر على الدولة كثير من الأموال المهدرة، لافتا إلى تكليف هيئة الإصلاح الزراعي بعمل حصر دقيق للأراضي المتعدى عليها في 16 محافظة، وتم بالفعل انتهاء الحصر في 13 محافظة.

وأوضح أيوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد» على فضائية «العاصمة»، أن الحصر أسفر عن وجود 91 ألف و500 حالة تعدي على مساحة 26 ألف فدان أراضي زراعية وآلاف الأفدنة من أراضي المباني، مشيرا إلى أن هذه التعديات تعتبر مليارات مهدرة على الدولة، ويتم العمل على رد حق الدولة بتغريم المخالفين حق الانتفاع من وجوهم على هذه الأراضي.

وأضاف أن هناك المنطقة المحظورة، وتقدر بمسافة 30 متر شرق وغرب النهر، سيتم إزالة أي تعديات موجودة فيها بينما غير ذلك سيتم التوافق مع المتواجدين على هذه الأراضي من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالدولة والرقابة الإدارية لتحديد التعويض المناسب.

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