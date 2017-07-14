الصين: وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب اليمنى الى ميناء عدن

بكين- (أ ش أ):

كشفت الصين، اليوم الجمعة، أن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة التى وعدت بإرسالها الى الشعب اليمنى لمعاونته فى مواجهة الأوضاع الكارثية التي يعيشها، وصلت إلى ميناء عدن فى جنوب اليمن أمس الخميس.

وقالت السفارة الصينية لدى اليمن في بيان نقلته وكالة الانباء الصينية الرسمية "شينخوا" :إن هذه الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي ضمن المعونة الصينية لليمن والمقدرة بـ 150 مليون يوان صيني، والتي تعكس المشاعر الودية التي تحملها الحكومة الصينية تجاه الشعب اليمنى.

وأكد البيان، أن الحكومة الصينية ستبقى على التواصل والتنسيق الوثيق مع الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتنفيذ عهودها بتوصيل هذه المساعدات بشكل أفضل ليستفيد منها كل الشعب اليمني .

في السياق ذاته، أكد السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي إن بلاده تدعم بثبات سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وتساند الحل السياسي للقضية اليمنية ووساطة الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الجانب الصيني سيواصل جهوده للحث على التفاوض والنصح بالتصالح، وكذا الاستعداد للمشاركة في إعادة البناء الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك لحل الأزمة الإنسانية اليمنية من جذورها.

وتشهد اليمن للعام الثالث على التوالي، نزاعا دمويا خلف أكثر من 10 الاف قتيلا منهم أكثر من 1500 طفل، فيما شرد أكثر من 3 ملايين يمني.كما تسببت الحرب فى دخول أكثر من 19 مليون يمني مرحلة العوز والاحتياج للمساعدات الانسانية، ومما يزيد الامور سوءا تعرض البلاد منذ شهر مارس الماضى لتفشي وباء الكوليرا الذي خلف حتى اليوم أكثر من 1700 حالة وفاة وأكثر من 320 الف حالة إصابة.