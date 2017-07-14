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اليابان تصرف مياها ملوثة بالإشعاع في المحيط الهادئ

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مصراوي Masrawy

اليابان تصرف مياها ملوثة بالإشعاع في المحيط الهادئ

07:50 ص الجمعة 14 يوليه 2017

اليابان تصرف مياها ملوثة بالإشعاع في المحيط الهادئ

محطة فوكوشيما النووية - أرشيفية

 

طوكيو - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية اليابانية سوف تصرف المياه الملوثة بالإشعاع في المحيط الهادئ.

وقال تاكاشي كاوامورا، الرئيس الجديد لشركة "طوكيو إلكتريك" المشغلة للمحطة النووية: "القرار اتخذ بالفعل"، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتكافح الشركة المشغلة للتعامل مع كميات متزايدة من المياه الملوثة بالإشعاع منذ أسوأ كارثة نووية باليابان في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في أذار/مارس 2011.

وتمت معالجة المياه السامة من قبل نظام لمعالجة المياه في المجمع الذي يقال إنه قادر على إزالة 62 نوعا مختلفا من المواد المشعة عدا التريتيوم المشع.

وهناك كميات هائلة من المياه الملوثة بالتريتيوم أعاقت عملية التفكيك في المحطة. وتم تخزين نحو 777 ألف طن متري من تلك المياه في نحو 580 خزانا.

وحث شونيتشي تاناكا، رئيس مفوضية الرقابة النووية في اليابان، الشركة المشغلة على تصريف تلك المياه في البحر.

ويقال إن التريتيوم المشع لا يشكل خطرا يذكر في الكميات الصغيرة، لكن السكان المحليين، وخاصة الصيادين، يشعرون بالقلق إزاء تلك الخطوة.

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