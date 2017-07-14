مذيع سابق بالجزيرة: أولويات القناة "التأليب على الحكام"

القاهرة- (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات، حيث أبرزت الصحف تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بأن أمام قطر خيارين فقط في الأزمة الحالية، إما أن تكون عضوا في التحالف لمكافحة الإرهاب أو أن تكون في الجانب الآخر.

واهتمت الصحف بتأكيد الشيخ عبدالله بن زايد أمس أنه إن أرادت قطر الانضمام إلى التحالف الذي يضم مصر والمملكة العربية السعودية فسيُرحب بها، أم إن أرادت اختيار الجانب الآخر فسيُقال لها مع السلامة، مشيراً إلى أنه يجب على الدوحة فعل المزيد لتعزز مستوى الثقة فيما توقعه وما تنفذه فعلياً، متحدثاً عن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر.

من ناحية أخرى، كشف المذيع السابق في قناة الجزيرة القطرية بسام القادري عن أن تمويل القناة يأتي بالكامل من الديوان الأميري القطري مباشرة، ومهما كانت الكلفة والميزانية وهذا أمر معروف داخل القناة، مشددا على أن التأليب على الحكام من أولويات أجندة القناة.

ورأت صحيفة الجمهورية أنه في محاولة جديدة لايجاد مخرج للأزمة الحالية ، يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان جولة خليجية السبت والأحد تشمل قطر والسعودية والكويت، للدعوة إلى تهدئة سريعة للأزمة بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حيث تأتي هذه الزيارة بعد جولة ريكس تيلرسون وزير خارجية أمريكا إلى المنطقة وزيارته قطر أمس والتي انتهت دون التوصل لأي نتائج مرضية.

وأبرزت الصحف دعوة جون بولتون سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ضرورة إدراج جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، وإشارته إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدحض مبررات قطر في تمسكها بدعم التنظيم.

وأشار بولتون أحد أركان إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في مقابلة مع موقع "بريتبارت نيوز" الإخباري الأمريكي إلى أن موقف السعودية من قطر سببه جزئيا دعم الدوحة للإخوان، والمنظمات الارهابية كما أنها تشعر بالقلق من ميل قطر لإيران.