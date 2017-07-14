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ألمانيا تلقت 3000 طلب لجوء من تركيا في العام الجاري

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تلقت 3000 طلب لجوء من تركيا في العام الجاري

04:27 ص الجمعة 14 يوليو 2017

ألمانيا تلقت 3000 طلب لجوء من تركيا في العام الجاري

برلين- (د ب أ):

تلقت ألمانيا 3000 طلب لجوء من تركيا حتى الآن هذا العام، وفقا للأرقام التي نشرتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو من العام الماضي، تقدم 209 دبلوماسيين و 205 مسؤولين آخرين بطلبات لجوء إلى ألمانيا، وفقا لأحدث الأرقام التي حصلت عليها مجموعة "فونكه" من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في برلين.

وانخفض عدد طلبات اللجوء من تركيا إلى 488 طلبا في يونيه، وهو ما يعادل نفس المستوى في العام السابق.

ومع ذلك، فقد تزايدت الأرقام على مدار السنوات الماضية، من 1800 في عام 2014 إلى 4600 في عام 2015 .

وفي عام 2016، تلقت ألمانيا حوالي 5700 طلب لجوء من تركيا، بما في ذلك حوالي 4400 طلب من الأكراد الأتراك. ويعيش في ألمانيا عدد كبير الأتراك.

تجدر الاشارة الى أن تركيا في حالة طوارئ منذ محاولة الانقلاب العسكري التي نسبها الرئيس رجب طيب اردوغان إلى حليفه السابق رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. ونفى كولن الاتهامات المنسوبة إليه.

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