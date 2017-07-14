صديق الشهيد المنسي: قررنا جمع سيرته في كتاب.. نريد أن يكون رمزًا

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قال محمد طارق الوديع، أحد أصدقاء الشهيد أحمد صابر المنسي، إن «المميز في شخصية الشهيد أنهم اكتشفوا أنه لم يتواجد في حياة أحدًا إلا وكان له أثر فيها، ولذلك قرروا أن يجمعوا كل تلك القصص في كتاب يكون عن حكاياته مع الناس، وسيكون المسؤول عن تجميع الحكايات هو محمد جمال الغيطاني، وذلك لأنهم يرفضوا أن يكون مجرد حكاية وانتهت، بل يصروا على أن يكون رمزًا».

وأكد الوديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أنهم «يريدون أن يدخل الأجيال القادمة الكليات الحربية بسبب الشهيد المنسي، كما كان الشهيد إبراهيم الرفاعي رمز لجيلهم سببًا لدخولهم الكليات الحريبة»، مضيفًا أن الأجيال ستلتحق بالكلية بسبب ما سيقرأوه عنه من روايات وحكايات تروي بطولاته وتضحياته.

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وأشار إلى أن الشهيد حصل على أصعب تدريب حربي عرفه التاريخ مرتين واحدة في مصر والأخرى في الولايات المتحدة، موضحًا أنه بعد وفاته وجدوا في محفظته ورقة بها قائمة مكونة من 30 اسم لأشخاص كان يساعدهم الشهيد، مؤكدًا أنه كان من أكثر الناس رحمة، مضيفًا أنه أوصى أن يدفن بالزي الذي قُتل به وألا يقام له عزاء.