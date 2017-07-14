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إيناسيو: اللاعبون طبقوا ما أراده الجهاز.. ولا أملك عصا سحرية

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إيناسيو: اللاعبون طبقوا ما أراده الجهاز.. ولا أملك عصا سحرية إيناسيو: اللاعبون طبقوا ما أراده الجهاز.. ولا أملك عصا سحرية

التحرير

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قال البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لنادي ، إن اللاعبين طبقوا ما أراده الجهاز الفني وتغلبوا على الإرهاق في مواجهة طلائع الجيش، مؤكدًا أنهم يستحقون الشكر على ما قدموه.

وأضاف إيناسيو، أن وسط الملعب كان يوجد به إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وأحمد توفيق، ولم يكن هناك لاعب وسط على مقاعد البدلاء، ورغم ذلك نجحوا في التغلب على الإرهاق.

وأشار المدرب البرتغالي، إلى أن الجهاز الفنى كان يجهز أي لاعب للمشاركة في وسط الملعب، ويحاول الآن بناء فريق قادر بكل عناصره على اللعب في أي مركز، متابعا "لا أملك أي عصا سحرية لإيجاد فريق كبير".

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وأوضح إيناسيو، أن قرار استبعاد علاء عبد الغني وخالد جلال من الجهاز الفنى جاء من إدارة النادي، وأنه أدلى برأيه فيه، قائلا "يرحل من يرحل أو يبقى من يبقى، المهم أن يبقى الزمالك دائما".

يذكر أن الزمالك، قد فاز أمس، على نظيره طلائع الجيش، بلاثية بيضاء، في ربع نهائي كأس

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التحرير

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