فيديو| وزير التعليم: سنغير نظام الامتحان الأوحد في الثانوية العامة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيعمل على تغيير نظام الامتحان الأوحد في الثانوية العامة، الذي حول التعليم الثانوي إلى تدريب الطالب على الامتحان لا إكسابه تعليم، مؤكدًا أن فكرة التقييم هي المشكلة الأساسية.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»: «نسعى لتدريب الطالب على الحياة لا الامتحانات»، مشيرًا إلى أنه يتم التباحث بشأن إيجاد بدائل لتقييم الطلبة مع مؤسسات كبيرة مثل جامعة كامبريدج وأوكسفورد وبيرسون، وخبراء من البنك الدولي.

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وأكد وزير التعليم، أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على التقييم التراكمي مثل الجامعات، وليس على المجموع الكلي.