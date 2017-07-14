10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إن بلاده لن تسمح بتدرب جماعات من الإخوان المسلمين على أراضيها، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك شيئ ما يمكن أن يحدث في اتفاقية المناخ، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العملية الروسية في سوريا ليست من أجل دعم الأسد، وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن على قطر بذل جهد أكبر لتحسين الثقة في ما توقعه وما تنفذه.

1 - أحمد بلال عثمان: لا يوجد "إخواني" واحد يتدرب على أرضنا

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان (أرشيفية)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان أن علاقة بلاده بمصر مقدسة وستظل أبدية ولن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري ولن تكون السودان معبرا للسلاح إلى مصر.

وأضاف "لن نسمح بأن تكون هناك جماعات من الإخوان المسلمين تتدرب على أراضينا وتحمل السلاح ضد مصر، فأنا حملت رسالة من القيادة السودانية أبلغتها للإخوة المصريين بأنه لا يوجد إخواني واحد يتدرب أو يحمل السلاح انطلاقا من الأراضي السودانية".

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2- ترامب: شئ ما يمكن أن يحدث في إتفاق المناخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "شيئا ما يمكن أن يحدث" فيما يتعلق باتفاقية باريس للحد من تغير المناخ.

وأضاف ترامب- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون "يمكن أن يحدث شيئ ما فيما يتعلق باتفاقية باريس .. سنرى ما سيحدث، ولكن سنتحدث عن ذلك خلال الفترة القادمة، وإذا حدث ذلك سيكون رائعا، وإذا لم يحدث ، سيكون على ما يرام أيضا. "

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3- وزير خارجية الإمارات: على قطر بذل "جهد أكبر" لتحسين الثقة

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان (أرشيفية)

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قطر الي بذل جهد أكبر لتحسين الثقة في ما توقعه وما تنفذه.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك في براتسلافا مع وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك أن دولة قطر وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي عامي 1993 و1994 ولم تلتزم بهما.

وأكد الوزير الإماراتي أن هناك رغبة حقيقية من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في أن تلتزم قطر بتغيير هذا المسار.

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4- لافروف: موسكو ليس هدفها "دعم الأسد"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العملية الروسية في سوريا تهدف إلى منع تكرار ما حدث في العراق وليس دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح لافروف في منتدى لصندوق كورت كيربر الألماني، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "بالنسبة للأسد، نحن ببساطة لا ندعمه، ولكن لا نريد أن نكرر ما حدث في العراق عندما رغب كل الغرب تقريبا في التخلص من "صدام حسين" مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا لم تتخذا نفس الموقف.

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5- دي ميستورا: لا أتوقع محادثات مباشرة بين وفد سوريا والمعارضة في جنيف

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أرشيفية)

استبعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد جولة محادثات مباشرة بين الوفد السوري، والمعارضة خلال الجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وقال دي ميستورا في تصريحات للصحفيين: "نحن ندفع لتحقيق ذلك لكن لا أتوقع أي مفاوضات مباشرة وإننا نبحث عن نقاط مشتركة بين الوفود".

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6- ماكرون: ندافع مع ألمانيا عن أجندة مشتركة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

تعتزم فرنسا بالتعاون مع ألمانيا العمل على أن يكون هناك "أوروبا تحمي"، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكذلك وزراء ألمان وفرنسيين: "إننا ندافع عن أجندة مشتركة".

وقال إن كلا البلدين يعتزمان العمل لأجل "تجارة حرة وعادلة" والتصدي لأي شكل من أشكال الحمائية وإغراق السوق.

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7- ميركل: على المجتمع الدولي الضغط على بيونجيانج

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

حثت المستشارة الألمانية،انجيلا ميركل، المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية في ظل تجاربها الصاروخية.

وخلال استقبالها لأعضاء السلك الدبلوماسي في قصر ميزيبرج، مقر ضيافة الحكومة الألمانية، انتقدت ميركل مواصلة نظام بيونجيانج لبرنامجها النووي بالمخالفة للقانون الدولي.

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8- رئيس المجلس الأوروبي: نقف بثبات وراء أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (أرشيفية)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال زيارة لكييف إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة سيادة أوكرانيا على أراضيها في مواجهة العدوان الروسي.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تم بثه عبر التليفزيون :"نقف بثبات وراء أوكرانيا".

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9- الرئيس الألماني: على الحكومة الأفغانية بذل جهود أكبر لإحلال السلام

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير (أرشيفية)

دعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الحكومة الأفغانية لبذل المزيد من الجهود من أجل إحلال السلام في البلاد.

وقال شتاينماير، أمام جنود ألمان في موقع الجيش الألماني بمدينة مزار شريف، إن تحقيق تفاهم سياسي مع حركة طالبان يأتي في إطار هذه الجهود أيضا.

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10 – لولا دا سيلفا: امنحوني حق الترشح

الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا (أرشيفية)

أعلن رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا، رغبته في الترشح العام المقبل للرئاسة مناشدا حزب العمال منحه حق الترشح.

وكان الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا قد أتهم مناوئيه السياسيين بمحاولة منعه من أن يصبح رئيسا مرة أخرى، وذلك بعد إدانته أمس بالفساد وغسيل الأموال.

وكان قاض فيدرالي قد انتهى إلى إدانة دا سيلفا، ليحكم عليه بالسجن لما يقرب من عشر سنوات، ومع ذلك سيبقى الزعيم ذو الشعبية طليقا فيما يتم المضي في إجراءات الطعن على الحكم.

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