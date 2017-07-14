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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:34 ص الجمعة 14 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي إلى فرنسا ومقتل مدنيين في سقوط قذائف بأفغانستان، إضافة إلى اندلاع حريق في ثكنة عسكرية للجيش التركي.

1- في ضيافة إيمانويل ماكرون

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لقاء ماكرون وترامب في باريس اليوم (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

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2- حريق ضخم في منطقة عسكرية جنوبي تركيا

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عناصر من الجيش التركي - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام تركية أن حريقا ضخما اندلع في منطقة عسكرية بولاية كلس جنوبي البلاد على الحدود مع سورية.

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3- مقتل مدنيين بقذيفة هاون حية في شمال أفغانستان

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الجيش الأفغاني في العاصمة كابول - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد مسؤول أفغاني بأن أربعة أطفال لقوا حتفهم أثناء لهوهم بقذيفة هاون حية في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

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4- وزير الخارجية الألماني يلغي لقاءه مع نظيره الروسي لأسباب صحية

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وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم في باريس (أ ف ب)

ألغى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل على المدى القصير لقاءه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي كان مخططا له، لأسباب صحية.

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5- زعيم المعارضة البريطانية يبحث البريكست

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علم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسيل (أ ف ب)

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين أنه سيلتقي في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول البريكست ميشال بارنييه في اجتماع يهدد بإضعاف موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد.

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مصراوي Masrawy

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