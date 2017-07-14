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العرب اليوم: نهاية الجولة الخليجية لتيلرسون.. واشتباكات بين عناصر داعش بالعراق

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: نهاية الجولة الخليجية لتيلرسون.. واشتباكات بين عناصر داعش بالعراق

12:14 ص الجمعة 14 يوليو 2017

اعداد: عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الخميس، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها ختام جولة وزير الخارجية الأمريكي في الخليج واشتباكات بين عناصر داعش بديالي العراقية، إضافة إلى مقتل سوريون بنيران القوات التركية.

1- تيلرسون يعود إلى قطر لاطلاعها على نتائج مباحثاته في

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وزير الخارجية الأمريكي في الدوحة (أ ف ب)

انتهت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع وزراء خارجية أربع دول عربية تقاطع قطر هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في مدينة جدة السعودية، دون التوصل إلى حل للأزمة الحالية المستمرة منذ أكثر من شهر.

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2- اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم داعش بمحافظة ديالى

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مواجهات بين عناصر داعش والقوات العراقية - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر محلية عراقية، باندلاع مواجهات مسلحة بين عناصر داعش في منطقة زراعية في محافظة ديالى شرق العراق، إثر خلافات بينهم بشأن كيفية التعامل مع الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم في الآونة الأخيرة بالموصل.

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3- الرئيس الفلسطيني يجتمع مع المبعوث الأمريكي للسلام في رام الله

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رئيس السلطة الفلسطينية فى رام الله (أ ف ب)

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مكتبه في مدينة رام الله، مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

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4- مقتل 3 سوريين بنيران حرس الحدود التركي

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الحدود الفاصلة بين تركيا وسوريا (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثة مدنيين سوريين بنيران حرس الحدود التركي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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5- إنقاذ 140 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة

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إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ ليبيا (أ ف ب)

أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 140 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية (طرابلس).

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مصراوي Masrawy

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