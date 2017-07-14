5 لاعبين من الأهلي إنهالت عليهم العروض الإحترافية

التحرير

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شهدت فترة الإنتقالات الصيفية الجارية تقديم عروض إحترافية عديدة على لاعبي النادي الأهلي، بعد المستوى العالي الذي يقدمه فريق الكرة خلال الموسم الجاري.

ولفت الأنظار عدة لاعبين وهم أحد الركائز الأساسية داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، والذي أجبر أندية عديدة في تقديم عروض رسمية للاعبي المارد الأحمر.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم «التحرير» لاعبي الأهلي الذين على ردار الأندية الخارجية

علي معلول

من الرغم من هجوم بعض جماهير الأهلي على التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، وشهادة البعض أنه يقدم مستوى سئ، إلا أنه تلقى العديد من العروض الخارجية.



حيث تلقت إدارة القلعة الحمراء عرضًا رسميًا من نادي جانجون الفرنسي، لشراء خدمات الظهير التونسي إلا وأنه رفضت إدارة الأحمر في التخلي عن اللاعب.

وتقدم فريق النصر السعودي للحصول على خدمات علي معلول إلا وأن حسام البدري، المدير الفني للقلعة الجمراء أبلغ لجنة الكرة رفضه التخلي عن "معلول".

صالح جمعة

من الرغم من عدم مشاركته في أغلب مبارايات الأهلي، وظهوره في أخر الموسم الجاري مع المارد الأحمر، إلا أن صالح جمعة إنهالت عليه عروض إحترافية كبيرة.

حيث تقدم وكيل "جمعة" بعرضين للقلعة الحمراء أحدهما برتغالي والأخر سعودي، إلا أن اللاعب فضل البقاء بعد مشاركته وتألقه في المبارايات التي منحها «البدري» له.

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عمرو جمال

لم يعتمد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على عمرو جمال في كثير من المباريات التي خاضها المارد الأحمر خلال هذا الموسم، ولكن أيضًا تلقى الغزال لعروض إحترافية.

وتقدم نادي بيدفيست الجنوب أفريقي طلب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين من أجل الإنتقال للنادي الجنوي إفريقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وعرض نادي وادي دجلة شراء خدمات «الغزال».

وتألق عمرو جمال في مباراة القطن الكاميروني، بدوري الأبطال، وتسجيله لهدفين ومساعدة الفريق في التأهل لدور الثمانية قلبت الموازين داخل لجنة الكرة وألغت فكرة الاستغناء عن اللاعب.

أحمد فتحي

خاض أحمد فتحي، الظهير الأيم للنادي الأهلي لمعظ مباريات المارد الأحمر بين بطولة الدوري العام والبطولة الإفريقية، وتقدم النادي أهلي جدة السعودي بعرض جديد للحصول على خدمات الجوكر لمدة 6 أشهر كإعارة.

أحمد حجازي

لفت أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي الأنظار نحو بعد تألقه مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتقدم العديد من وكلاء اللاعبين بعروض للاعب.

وتقدم نادي ويست بروميتش الإنجليزي بعرض لشراء خدمات مدافع الأهلي وينتظر اللاعب رد مجلس إدرة الأهلي خلال الساعات المُقبلة.