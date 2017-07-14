«الظهور الأول والفوز التاسع».. 5 أرقام من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش

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فاز نادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش، بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وبهذا الفوز يلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في دور نصف النهائي من المسابقة.

ويعد هذا الفوز، بمثابة دفعة معنوية جيدة للفريق الأبيض، قبل لقاء القمة، المقرر إقامته يوم 17 يوليو الجاري من بطولة الدوري.

ويستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي، أبرز ملامح لقاء الزمالك وطلائع الجيش.

الفوز التاسع

خاض البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، 18 مباراة بجميع المنافسات، تمكن خلالهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 4.

أهداف نيجيرية

نجح النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، في إحراز هدفه الثالث مع الفريق الأبيض هذا الموسم، وذلك بعد أن سجل ثاني أهداف القلعة البيضاء أمام فريق طلائع الجيش، حيث سبق وسجل معروف هدفين مع الفريق، الأول في مرمى بتروجيت في بطولة الدوري، والثاني في مرمى فريق أهلي طرابلس الليبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما نجح مواطنه ستانلي أوهاويتشي، في إحراز هدفه السابع بقميص الزمالك هذا الموسم، إذ سبق له وسجل 7 أهدف: هدفين في مرمى كل من المقاولون، طلائع الجيش، وادي دجلة، وهدف في الداخلية.

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الأسيست العاشر

تمكن محمود عبدالرازق «شيكابالا»، من صناعة هدفا للنيجيري ستانلي، وتعد هذه المرة العاشرة للفهد الأسمر، التي ينجح فيها في صناعة هدف خلال هذا الموسم بجميع المنافسات.

الظهور الأول

دفع البرتغالي أوجستو إيناسيو بالحارس البديل عمر صلاح في تشكيلة الفريق، لمواجهة طلائع الجيش، وذلك بعد أن تغيب الثنائي أحمد الشناوي ومحمود جنش عن المباراة بداعي الإصابة، ليخوض صلاح أولى مبارياته بالقميص الأبيض.

الهدف الأول

استطاع حسني فتحي الظهير الأيمن للزمالك، من إحراز الهدف الثالث للزمالك والأول له في مرمى الفريق العسكري، ليسجل فتحي أول أهدافه مع الفارس الأبيض في منافسة الكأس.