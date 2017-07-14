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واشنطن: نجري حوارًا مع جميع الأطراف للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

واشنطن: نجري حوارًا مع جميع الأطراف للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

12:10 ص الجمعة 14 يوليو 2017

واشنطن: نجري حوارًا مع جميع الأطراف للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق

بريت مكجيرك

واشنطن - (أ ش أ)

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت مكجيرك، اليوم الخميس، إن تحرير مدينة الموصل العراقية تأخر بسبب وجود عشرات آلاف المسلحين الأجانب الذين اتخذوا المدنيين دروعا بشرية، لافتا إلى أن واشنطن تجري حوارا مع جميع الأطراف بشأن الاستفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان العراق.

وأضاف مكجيرك - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية -أن التفجيرات والعمليات الانتحارية المستمرة في العراق منذ سنوات عقدت جهود التقدم السياسي، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع العراقية لتطبيع الوضع في الموصل بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح مكجيرك أن الوضع في سوريا معقد أكثر من العراق بسبب عدم وجود حكومة شريكة لواشنطن في دمشق.

ورحب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بقرار وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، موضحا أن القرار تم بضمانات روسية.

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Asha

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