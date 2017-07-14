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مركز حقوقي يستعرض الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في قطاع غزة

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مصراوي Masrawy

مركز حقوقي يستعرض الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في قطاع غزة

12:06 ص الجمعة 14 يوليو 2017

مركز حقوقي يستعرض الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في قطاع غزة

ارشيفية

غزة - (أ ش أ)

استعرض تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في قطاع غزة.

وتناول التقرير الذي يتحدث عن استهداف الأطفال في أوقات النزاع المسلح خلال النصف الأول من العام الحالي، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال في قطاع غزة، والأحداث الداخلية المرتبطة بالصراع القائم، التي ألحقت الضرر بحق هؤلاء الأطفال.

واستعرض التقرير التطور التاريخي للقرار (1612) التابع للأمم المتحدة وأنواع الانتهاكات المرتبطة بالقرار، ثم سرد جميع الأحداث التي تم رصدها وتوثيقها خلال تلك الفترة مدعمة بإفادات شهود العيان الذين عايشوا تلك الأحداث، والتي تدور حول عدة أنواع من الانتهاكات المعرفة حسب القرار (1612) وحتى تاريخ صدور التقرير وفقا لما تم رصده.

وأشار التقرير فيما يتعلق بالقتل والتشويه، إلى مقتل طفلين وإصابة (21) آخرين، نتيجة تعرضهم لاعتداء من قبل قوات الاحتلال، من خلال الأجسام المتفجرة والاستهداف المباشر بإطلاق النار.

وذكر التقرير بانه تم اعتقال (10) أطفال من قبل قوات الاحتلال، خلال مطاردتها الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال، الذين يقتربون من سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.

وخلص التقرير إلى استمرار حالات استهداف الأطفال سواء بالقتل والإصابة أو الاعتقال، مستنكرا استمرار تلك الانتهاكات. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

هذا المحتوى من

Asha

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