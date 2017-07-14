طارق الخولي: موقف أمريكا من الممولين للإرهاب غير واضح

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قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استقرار الشرق الأوسط لن يتم سوى باستقرار الدولة المصرية ودول العالم جميعها تأكدت من هذا الأمر، مشيرا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تدعم الإرهاب وقطر تعد واحدة من أذرعتها، ولفت إلى اتهام الرئيس دونالد ترامب لسابقه باراك أوباما بتحمل مسئولية الإرهاب في الشرق الأوسط.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد» على فضائية «العاصمة»، أن الإدارة الأمريكية الحالية موقفها غير واضح من الأزمة بين الدول العربية وقطر، حيث أن أمريكا ترعى مصالحها الاقتصادية ولا تعمل بشكل صريح على مواجهة الدول الممولة للإرهاب.

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وتابع: "قطر دولة لا عهد لها، ونقدت عهودها مع العرب في 2014 ولم تلتزم بها"، قائلا إن الرد الرباعي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)/ كان واضحا برفض التصديق على التزامات قطر، مؤكدًا ضرورة عدم التعويل على أمريكا في هذه الأزمة، وإنما على الاجماع العربي.