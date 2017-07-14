أسامة سرايا: نمتلك وثائق تُمكننا من محاكمة قطر أمام «الجنائية الدولية»

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قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إنه ليس بين الشعب المصري وأي شعب آخر أزمة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وقطر، تدخلوا في الشأن الداخلي المصري.

أضاف سرايا، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن اتفاق مصر الأخير مع حماس، دليل على قامة مصر ونُبلها، مشددًا على أن مصر تمتلك وثائق تُمكنها من محاكمة النظام القطري أمام الجنائية الدولية.

تابع: «الشيخ حمد، والشيخ حمد الثاني تصوروا أن الرئيس حسني مبارك، وراء المحاولة الانقلابية التي قام بها العسكريين القطريين أنصار الشيخ خليفة، وأن مصر لم تكن ضالعة فيها».

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أشار سرايا، إلى أن «مجموعة الضباط التي كانت مع الشيخ خليفة كان معظمهم مصريين، بما فيهم الحرس الشخصي، الذين تعاونوا لإعادته للحكم».