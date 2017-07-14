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أسامة سرايا: قطر مولت محاولة الاغتيال الفاشلة لمبارك في إثيوبيا

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أسامة سرايا: قطر مولت محاولة الاغتيال الفاشلة لمبارك في إثيوبيا أسامة سرايا: قطر مولت محاولة الاغتيال الفاشلة لمبارك في إثيوبيا

التحرير

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قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن قائمة اتهامات لقطر طويلة ومدعومة بالأدلة والمستندات، مؤكدًا أن قطر مَوّلت محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في إثيوبيا.

وأضاف سرايا، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع برنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن قطر مولت الاضطرابات التي كانت تحدث في السودان ضد الدولة المصرية، وكذلك ساعدتهم في العمليات التي كانت تحدث في دارفور.

وشدد على أن قطر ساهمت في انفصال الجنوب والشمال في السودان، فضلا عن أن هذه الدولة الصغيرة القطرية حَمت جماعة الإخوان، وساهمت في نمو التنظيم الديني المتطرف.

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وأوضح أن قطر سقطت رهينة لجرائمها التاريخية وتعاونها مع الإرهابيين، كما أن هذه الدولة تصورت أنها تستطيع إقامة إمبراطورية بأموالها، أو شراء دولة.

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التحرير

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