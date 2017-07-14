الحكومة: بدء التنقيب عن البترول في البحر الأحمر بعد «ترسيم الحدود»

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قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشركات العالمية ستبدأ الدراسات الفنية الخاصة باكتشاف إمكانيات البحر الأحمر والتنقيب على الثروات البترولية بعد الاتفاق على ترسيم الحدود مع السعودية.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «حدودنا البحرية أصبحت واضحة ومن الممكن التنقيب في أي بقعة داخلها عن الثروات المختلفة التي تعود بالنفع على الدولة المصرية»، مشيرًا إلى تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى قرار حظر استيراد أجهزة التنقيب إلا بموافقة وزارة البترول ومن المنتظر وجود قانون يغلظ العقوبات على المخالفين.

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أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه جرى دراسة ظاهر التنقيب العشوائي عن الذهب في البحر الأحمر، والتأكيد على ضرورة التوجه للحكومة للحصول على التراخيص اللازمة لهذا العمل، لافتًا إلى نية الحكومة إقامة مصنعا خاصًا بالعمليات الأولية لتنقية الذهب.