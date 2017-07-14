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فيديو| خبير: توفير قاعدة بيانات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

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فيديو| خبير: توفير قاعدة بيانات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر فيديو| خبير: توفير قاعدة بيانات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

التحرير

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قال حمدي عبد العزيز، خبير الطاقة والبترول، إن البحر الأحمر منطقة بكر، أي لم تخضع للبحث والاستكشاف، ولا يوجد خرائط تتضمن بيانات حول مكونات الأرض من الثروات المعدنية، ما يجعل الشركات العالمية تحجم عن المزايدات التي تتم في هذه المنطقة في الوقت الحالي؛ نظرا لعدم توافر المعلومات المطلوبة.

أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد»، على فضائية «العاصمة»، أن شركتين عالميتين ستبدأن العمل في البحر الأحمر بشكل أولي، بينما يتم توفير البيانات اللازمة لتكون جاهزة مطلع 2018، وبدء إعلان مزيد من المناقصات للتنقيب عن الثروات.

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وتابع أن تكلفة العمل المبدئي للشركتين في التنقيب ستكون 500 مليون دولار، على أن يزيد الأمر مع توافر البيانات الجيولوجية.

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التحرير

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