بالصور| الزمالك يدك الجيش بثلاثية ويصعد لنصف نهائي الكأس

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فاز نادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على إستاد السلام، في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول عن طريق النيجيري ستانلي أوهاويتشي، قبل أن يضيف مواطنه معروف يوسف الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 68، ثم عزز حسني فتحي النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة الـ75 وسجل الهدف الثالث.

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وأهدر الزمالك في الشوط الأول، ركلة جزاء سددها حسام باولو في الدقيقة الـ31 من زمن المباراة، حيث تمكن محمد بسام حارس الفريق العسكري من التصدي لها.

وبهذا الفوز يلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في دور نصف النهائي من المسابقة.