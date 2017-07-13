أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالصور| الزمالك يدك الجيش بثلاثية ويصعد لنصف نهائي الكأس

Google+ Print
بالصور| الزمالك يدك الجيش بثلاثية ويصعد لنصف نهائي الكأس بالصور| الزمالك يدك الجيش بثلاثية ويصعد لنصف نهائي الكأس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز نادي  على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على إستاد السلام، في إطار دور الثمانية من بطولة كأس .

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول عن طريق النيجيري ستانلي أوهاويتشي، قبل أن يضيف مواطنه معروف يوسف الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 68، ثم عزز حسني فتحي النتيجة للفارس الأبيض في الدقيقة الـ75 وسجل الهدف الثالث.

شاهد أيضا

وأهدر الزمالك في الشوط الأول، ركلة جزاء سددها حسام باولو في الدقيقة الـ31 من زمن المباراة، حيث تمكن محمد بسام حارس الفريق العسكري من التصدي لها.  

وبهذا الفوز يلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في دور نصف النهائي من المسابقة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"