حصل على 409.5 درجة .. "التعليم" تتجاهل تكريم أول الجمهورية (مستند)

البحيرة – أحمد نصرة:

فوجئ الطالب مصطفى عصام مصطفي حماد، الطالب بمدرسة الطود المشتركة، بإدارة كوم حمادة التعليمية، بمحافظة البحيرة، بحصوله على 409.5 درجة، وهو نفس مجموع المركز الأول على شهادة الثانوية العامة، علمي علوم، ورغم ذلك لم يُكرم بالإعلان عن اسمه ضمن الأوائل.

وقال مصطفى: "كنت متوقع اسمي ييجي ضمن الأوائل لأني كنت براجع نماذج الإجابات وكانت إجابتي نموذجية، وكنت هعمل تظلم في المادتين اللي ناقص فيهم، ولكن وأنا في طريقي قابلني مدرسي وقالي الاستمارات نزلت روح شوفها الأول جايز فيه خطأ، وبالفعل لما استلمت الاستمارة لقيت مجموعي فيها 4.9 فمابقتش عارف أعمل إيه".

وأضاف مصطفى: "مررت بظروف نفسية صعبة لأنني كنت أتوقع إسمي بين الأوائل، وأتمنى من وزير التربية والتعليم استدراك الخطأ لأحصل على التكريم بشكل مماثل لزملائي الأوائل، فقد بذلت جهدًا كبيرًا طوال العام، والحمد لله على كل شيء".

من جانبه، قال شاكر ندا مدير عام إدارة كوم حمادة التعليمية: " فور وصول استمارات النجاح الخاصة بطلاب الثانوية العامة، فوجئنا بحصول الطالب مصطفى عصام مصطفي حماد، من مدرسة الطود المشتركة بإدارة كوم حمادة التعليمية على 409.5 بقسم علمي علوم، وهو ما يؤهله لاحتلال المركز الأول على مستوى الجمهورية، وعلى الفور قمنا بإخطار وكيل الوزارة، الذي صعّد الأمر لإعادة حق الطالب".

وإلى محمود حماد، عم الطالب الذي قال: "مصطفى جاب النتيجة إمبارح من خلال الإنترنت، وكان مجموعه 408 درجة، وساعتها كان زعلان وكتب على صفحته والله مظلوم، واحنا كنا متوقعين إنه يطلع من الأوائل لأنه متفوق دايمًا في كل مراحل دراسته، وأطالب وزير التربية والتعليم بتكريمه وإعلان اسمه في كل وسائل الإعلام أسوة بزملائه".

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها هذا العام، بعد سقوط اسم الطالبة دعاء محمد إسماعيل عبد الحفيظ، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية لدبلومات المدارس الفنية الصناعية من قائمة الأوائل، وتقدم الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتذار ذكر فيه أن الطالبة دعاء رقم جلوس 634658 من مدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة، حصلت على مجموع درجات 683 من 700، وهو نفس مجموع الطالبة جميانة، الأولى على تخصصها، وأنها بذلك تصبح الأولى مكرر، وسيجري اتخاذ اللازم نحو تكريمها مثل زميلتها وتدارك الأمر في كل المحافل.