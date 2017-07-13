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فيديو| «الصحة»: انتهينا من قوائم الانتظار الخاصة بمرضى فيروس سي

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فيديو| «الصحة»: انتهينا من قوائم الانتظار الخاصة بمرضى فيروس سي فيديو| «الصحة»: انتهينا من قوائم الانتظار الخاصة بمرضى فيروس سي

التحرير

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قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الحق في تلقي العلاج مكفول طبقًا للدستور، معلنًا انتهاء قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، تركيز الوزارة الآن منصب على إجراء مسح شامل لهذا المرض الوبائي.

وأضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق على قناة «صدى البلد»، أن ميزانية الهيئة 8 مليارات جنيه شاملة قطاعات الدولة والمعاشات وضريبة السجائر، وما يسدده طلاب المدارس سنويا والمواليد والمرأة المعيلة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لزيادة مواردها لسد نسبة العجز وتوفير كل خدمات التأمين الصحي.
 وتابع حجازي: «مواردنا هي اشتراكات المؤمن عليهم، وحصيلة ضريبة السجائر وهي 50 قرشًا، بجانب مساهمات أو اشتراكات صاحب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، وفي حالة حدوث أي عجز في الميزانية لا تموّل من أي جهة».
وأوضح أن عدد المشتركين في هيئة التأمين الصحي وصل إلى 60%، وأن 25% من المصريين المؤمن عليهم يحصلون على خدمة علاج من التأمين الصحي.

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