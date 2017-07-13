"صحة الإسكندرية": علاج 11 ألف مريض على نفقة الدولة بالمحافظة

الإسكندرية - (أ.ش.أ) :

أعلن الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي عدد الحالات التي جرى علاجها على نفقة الدولة خلال العام المالي 2016-2017 بلغت حوالي 11 ألف حالة، تم تقديم الخدمة الطبية لها سواء علاج داخل المستشفيات بأقسام الباطنة وفروعها المختلفة، أو عمليات جراحية أو غسيل كلوي، أو علاج خارجي يتم صرفه من صيدليات المستشفيات مع المتابعة في العيادات الخارجية بالمستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو فرغلي مدير المجلس الطبي العام بالإسكندرية، في تصريح، اليوم الخميس، أن الحالات المرضية تنوعت بين 202 حالة جراحة مخ وأعصاب، و2904 حالات باطنة و1386 كبد، و2061 فشل كلوي، و1053 مسالك بولية، و162 أورام، و10 7 جراحات، و707 عيون و1528 قلب، و190 أنف وأذن وحنجرة، و674 أمراض نفسية وعصبية.

من جهته، قال الدكتور هشام عبد الحميد مدير إدارة شئون العلاج على نفقة الدولة، إن إجمالي ما جرى سداده للمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة في الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، بلغ حوالي 86 مليون جنيه، 60% منها صُرف لمستشفيات جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى اهتمام إدارة شئون العلاج بمتابعة تنفيذ قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة على أكمل وجه، والتأكد من استفادة المريض بمبالغ قرارات العلاج على نفقة الدولة.