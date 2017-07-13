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بالصور.. حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات في السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات في السويس

10:29 م الخميس 13 يوليو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية "ثلاث وخمس سنوات" على مستوى المحافظة، في حفل نظمته المحافظة ومديرية التربية والتعليم مساء اليوم بقصر ثقافة.

شهد الحفل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ونواب المحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة "وكيل التعليم"، الذي أشاد بالطلاب الأوائل في الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

واستعرض طالبان متفوقان بمدرسة الصناعات المتقدمة النجاحات التي حققتها المدرسة، وما حصلا عليه من جوائز دولية عن الأبحاث التي قدماها.

أعقب ذلك كورال فني قدمه فرقة مدرسة الجهاد، استمل على بعض العروض الفنية المتنوعة.

وكرم اللواء أحمد حامد، ومدير التعليم، الطلاب الثلاث الأوائل بكل شعبة في الثانوية العامة، وكذلك الثلاثة الأوائل بالدبلومات الفنية "الزراعي والتجاري والصناعي".

وتمنى محافظ السويس أن يحصد طلاب السويس قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية العام المقبل.

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