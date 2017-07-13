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الأهلي: ندرس عرض وست بروميتش لشراء «حجازي»

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الأهلي: ندرس عرض وست بروميتش لشراء «حجازي» الأهلي: ندرس عرض وست بروميتش لشراء «حجازي»

التحرير

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنه قد تلقت القلعة الحمراء عرض رسمي من نادي وست بروميتش الإنجليزي لشراء أحمد حجازي، مدافع الفريق، مصحوب برقم مالي إلا أنه رفض الإفصاح عنه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن العرض جاد للغاية ويبدي رغبة مؤكدة في ضم اللاعب لذلك قررنا دراسته من كل الجوانب الفنية والإدارية والمالية قبل إعطاء قرار نهائي فيه خاصة وأن وست بروميتش أبدى استعداد للتفاوض مع الأهلي حول طلباته.

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وقد يسمح الأهلي لحجازي بالإحتراف في حالة حصول النادي علي مقابل مادي جيد، رغم قرار الإدارة الفنية بقيادة حسام البدري الابقاء علي جميع اللاعبين الأساسيين والمقيدين بالقائمة الإفريقية.

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التحرير

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