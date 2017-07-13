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ستانلي يتقدم للزمالك في الشوط الأول على طلائع الجيش

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ستانلي يتقدم للزمالك في الشوط الأول على طلائع الجيش ستانلي يتقدم للزمالك في الشوط الأول على طلائع الجيش

التحرير

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أنهى فريق الشوط الأول متقدمًا على نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد السلام، في إطار دور الـ8 من بطولة كأس

أحرز هدف التقدم للقلعة البيضاء، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول، من خلال ضربة ركنيه قام بها محمود عبد الرزاق شيكابالا. 

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وأهدر الزمالك في الشوط الأول، هدف التقدم، عندما أضاع حسام باولو ركلة جزاء في الدقيقة الـ31 من زمن المباراة. 
 
كما شهد الشوط الأول أيضًا ظهور بطاقة صفراء وحيده أشهرها حكم اللقاء محمد فاروق، لعبدالعزيز توفيق لاعب الجيش، بعد أن تدخل بعنف مع أحمد ابوالفتوح ظهير أيسر الزمالك. 

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التحرير

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