«ديلي ميل»: ويست بروميتش يرغب في ضم حجازي

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قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن نادي ويست بروميتش الإنجليزي، مهتم بضم المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشارت الصحيفة، اليوم الخميس إلى أن توني بوليس، المدير الفني للنادي الإنجليزي، أبدى رغبته في ضم حجازي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، تعويضا لفشل مفاوضات ناديه مع تشيلسي لضم كورت زوما، بسبب ارتفاع المقابل المادي الذي يصل لـ8 ملايين جنيه إسترليني.

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وكشفت تقارير صحفية، خلال الفترة الأيام الماضية، عن إرسال ويست بروميتش لأحد الكشافة لمتابعة «حجازي»، خلال مباراة الأهلي والوداد، التي أقيمت في المغرب، يونيو الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.