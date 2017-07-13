لافروف: موسكو ليس هدفها "دعم الأسد"

موسكو - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العملية الروسية في سوريا تهدف إلى منع تكرار ما حدث في العراق وليس دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح لافروف في منتدى لصندوق كورت كيربر الألماني، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس "بالنسبة للأسد، نحن ببساطة لا ندعمه، ولكن لا نريد أن نكرر ما حدث في العراق عندما رغب كل الغرب تقريبا في التخلص من "صدام حسين" مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا لم تتخذا نفس الموقف.

وأكد أنه يخشى من سيناريو تصفية الأسد والبلاد معه في الوقت الذي يتسم بحالة من الاضطراب هناك، ضاربا المثل بليبيا حيث قال "إنه تم تقويض الدولة ببساطة وهذا أيضا لأنهم أرادوا التخلص من معمر القذافي".

وتابع لافروف إن السياسة الخارجية الروسية في سوريا تعتمد على قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن الدولي وفي حالة سوريا مدرج هناك أن الشعب السوري وحده هو الذي يقرر مصير سوريا".

وقال إن "الجميع صوتوا لذلك وقد تم إعداد هذا المشروع في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا".