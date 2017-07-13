أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

لافروف: موسكو ليس هدفها "دعم الأسد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لافروف: موسكو ليس هدفها "دعم الأسد"

10:23 م الخميس 13 يوليو 2017

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن العملية الروسية في سوريا تهدف إلى منع تكرار ما حدث في العراق وليس دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح لافروف في منتدى لصندوق كورت كيربر الألماني، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس "بالنسبة للأسد، نحن ببساطة لا ندعمه، ولكن لا نريد أن نكرر ما حدث في العراق عندما رغب كل الغرب تقريبا في التخلص من "صدام حسين" مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا لم تتخذا نفس الموقف.

وأكد أنه يخشى من سيناريو تصفية الأسد والبلاد معه في الوقت الذي يتسم بحالة من الاضطراب هناك، ضاربا المثل بليبيا حيث قال "إنه تم تقويض الدولة ببساطة وهذا أيضا لأنهم أرادوا التخلص من معمر القذافي".

وتابع لافروف إن السياسة الخارجية الروسية في سوريا تعتمد على قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن الدولي وفي حالة سوريا مدرج هناك أن الشعب السوري وحده هو الذي يقرر مصير سوريا".

وقال إن "الجميع صوتوا لذلك وقد تم إعداد هذا المشروع في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا".

هذا المحتوى من

f2cb8958e9.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ملك الأردن يبحث مع الرئيس الروسي هاتفياً تطورات الأوضاع في سوريا

    أخبار

  • : العراق يحقق في تعذيب وإلقاء أسرى من أماكن مرتفعة في الموصل

    أخبار

  • لافروف ينفي مجددا اتهامات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يلغي لقاءه مع نظيره الروسي لأسباب صحية

    أخبار

إعلان

97c4964627.jpg
e2a6a17135.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)