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والد الطفل «أحمد» المصاب بالسرطان: «شوف قرارتك راحت فين.. ارحمنا يا ريس»

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والد الطفل «أحمد» المصاب بالسرطان: «شوف قرارتك راحت فين.. ارحمنا يا ريس» والد الطفل «أحمد» المصاب بالسرطان: «شوف قرارتك راحت فين.. ارحمنا يا ريس»

التحرير

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وجه ياسر المسيري، والد الطفل «أحمد» المصاب بالسرطان، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح ، الذي قابل نجله في قصر الاتحادية، أكتوبر 2014، قائلًا: «بستغيث بيك لأننا الشعب ملناش حد غيرك، انقذ أطفال قرية مشلا من السرطان».

أضاف المسيري، خلال مداخلة مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»: «تعليماتك برفع المعاناة عن أهالي القرية فيما يتعلق بالصرف الصحي لم تُنفذ، اتلعب بها واتنقل الصرف الصحي لقرية تانية، لمقاول تاني قريب محافظ الغربية».

وتابع: «الشركة اللي بتنفذ عندنا وقفت تمامًا، لأن في معوقات في جهاز الصرف الصحي في طنطا، الجهاز فيه إخوان بيحاربونا وبيحاربوا الرئيس، أنا بستغيث بيك يا ريس، ارحمنا يا ريس، بصلنا يا ريس، شوف قرارتك راحت فين».

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وذكر: «ترعة النعناعية اللي حضرتك قولت تتغطى عشان إحنا بنموت متغطتش، الضغط العالي اتحولت فلوسه بقرار من المحافظ وراحت لقرية عضو مجلس الشعب، وأنا مش خايف، أنا معايا ربنا».

واستكمل: «ابني أنا كل يوم بيه في المستشفى، 9 أطفال ماتوا ومحدش حس بيهم، ولسه في 40 طفل مصابين بالسرطان في القرية، يا ريس أنا مطلبتش وظيفة ولا شقة ولا أرض، أنا بطلب ترحمونا، 12 ألف أسرة في القرية بيعانوا الألم والمرار بوداع طفل كل يوم للمقابر».

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التحرير

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