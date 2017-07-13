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فيديو| القرموطي مرتديًا تي شيرت «الكتيبة 103»: أمنيتي التواجد معهم

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فيديو| القرموطي مرتديًا تي شيرت «الكتيبة 103»: أمنيتي التواجد معهم فيديو| القرموطي مرتديًا تي شيرت «الكتيبة 103»: أمنيتي التواجد معهم

التحرير

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ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، «تي شيرت» يحمل صورة شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب مدينة رفح منذ أيام، مسجلا عليه «أبطال كتيبة 103 صاعقة».

وقال خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار» «تواجدي مع هذه الكتيبة كان وما زال أمنية، كما أتمنى أن نكون مع كل فرد من الداخلية والجيش في كل شبر داخل سيناء، ونحترم موقف الجهات الأمنية تجاه ذلك.. كل الموجودين على أرض سيناء من أجل تطهيرها هم أبطال حقيقيون ونقدر دورهم جيدًا».

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وكان المتحدث العسكري قال، في بيان، إن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 سيارات. 

وأشار إلى تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة.

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التحرير

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