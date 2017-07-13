أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تربح 12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

Google+ Print
البورصة تربح 12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي البورصة تربح 12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو  12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 713.850 مليار جنيه.

وكان رأس المال السوقى للبورصة قد ربح نحو 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 713.850 مليار جنيه، وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى فى تاريخه، بفعل الأداء القوى للأسهم القيادية خلصة قطاع البنوك وعلى رأسها البنك التجارى الدولى.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 941 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 29.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه على التوالى.

شاهد أيضا

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12232 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1570 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة

غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)