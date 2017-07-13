البورصة تربح 12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي

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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 12.98 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 713.850 مليار جنيه.

وكان رأس المال السوقى للبورصة قد ربح نحو 2.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 713.850 مليار جنيه، وحقق المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى فى تاريخه، بفعل الأداء القوى للأسهم القيادية خلصة قطاع البنوك وعلى رأسها البنك التجارى الدولى.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 941 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 29.6 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 7.4 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12232 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 685 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1570 نقطة.