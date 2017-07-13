نائب رئيس وزراء السودان: لن نسمح بالمساس بحصة مصر المائية

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قال أحمد بلال عثمان، نائب رئيس الوزراء السودانى ووزير الإعلام، إن السودان مع مصر قلبا وقالبا فى ملف سد النهضة، ولن يسمح بالمساس بالحصة المائية لها، مشيرا إلى أن الخرطوم لا تلعب دور الوسيط بين القاهرة والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف بلال، خلال لقائه عددا من الصحفيين فى السفارة السودانية بالقاهرة، أن بلاده ستكون المتضرر الأول فى حالة انهيار السد، مشيرا إلى أن الخرطوم تنتظر نتائج الدراسات التى تنفذها الشركة الفرنسية، وأن المفاوضات حاليا تدور حول فترة ملء الخزان، لأن فترة التخزين طالت أو قصرت ستؤثر على مصر.

وأشار إلى أن هناك مؤامرة كبرى تحاك لضرب العلاقة المقدسة بين شعبى وادى النيل، وأن هذه المؤامرة تستهدف عزلته.

وشدد على أن السودان لا يعترف بأى مساس بحصة المياه ينال من مصر، ولن تسمح الخرطوم بوجود عناصر من الإخوان على أراضيها، معقبًا: "لسنا مع من يخرب مصر ويقوض أمنها"، وطالب بإزالة أى شوائب فى العلاقة بين البلدين، مؤكدا أن أى كاتب سودانى هاجم مصر لا يعبر عن الحكومة السودانية.

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ودعا بلال الإعلام فى البلدين إلى التعقل فى معالجة القضايا المشتركة التى تصب فى صالح الشعبين وعدم التراشق الإعلامى، وأن يكون ذلك خطا أحمر بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك كتائب إلكترونية تزكى النار بين البلدين.

وحذر من تأجيج الخلاف بين الشعبين، ومن الذين يكتبون لتوسيع هذا الخلاف بقصد أو بدون، مؤكدا أن هذه العلاقة قوية ومقدسة وتساءل: "لماذا ننزلق فى أشياء بسيطة ونكون رأيا عاما ضاغطا فى حلايب وغيرها؟".

وقال: "لم أقصد فى تصريحاتى منذ فترة أن فرعون كان سودانيا، لكنى قصدت أنه لم يكن هناك حدود بين البلدين".

وأكد بلال أن السودان لم يتعاون مع قطر عسكريا فى ليبيا أو مصر، موضحا أن الخرطوم دعمت فقط الثوار الليبيين إبان سقوط حكم الرئيس الليبي الأسبق معمبر القذافى، متابعًا: "لكننا الآن لسنا مع طرف ضد آخر ونقف مع الحل السياسى فى ليبيا".