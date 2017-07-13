بالصور- وحدة صحية في دسوق.. حضر المرضى وغاب الأطباء والعاملون

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، جميع العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر إبراهيم، للتحقيق معهم، بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة دسوق، لتغيبهم عن العمل، بدون عذر، أو إذن مسبق، ما أدى إلى تعطل سير العمل بتلك الوحدة، في الكشف عن المرضى، الذين حضروا للوحدة دون وجود الأطباء.

كان رئيس مركز ومدينة دسوق، توجه في زيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية كفر إبراهيم، برفقة سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعلاء فودة مدير إدارة الإعلام بمجلس المدينة، لمتابعة سير العمل بها، واكتشف بعد بدء مواعيد العمل الرسمية، فتح أبواب الوحدة أمام الجمهور، ووجود عاملة نظافة واحدة، وغلق تام لأقسام الوحدة، في ظل توافد المرضى.

وبمراجعته سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة، تبين أن قوة العمل بها، 34 عاملًا، ما بين أطباء، وتمريض، وإداريين، وعمال، فيما استدعى رئيس المدينة، الدكتور محمد فوزى آغا مدير عام الإدارة الصحية بمدينة دسوق، لرصد تلك الواقعة، حيث أجرى مدير الإدارة الصحية، توقيع الكشف الطبي على المرضى، بدلًا من الأطباء المتغيبين.

وقرر رئيس مدينة دسوق، تحرير مذكرة، لإرسالها لوكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة لميس المعداوي، يوصى فيها باستبعاد طاقم العمل بتلك الوحدة، والاستعانة بآخرين، وتحرير مذكرة أخرى لإرسالها، للمهندس راضي أمين السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، تتضمن تفاصيل الواقعة، والاستهانة بحقوق المواطنين، مكلفًا مدير الإدارة الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، حيال هذا الأمر.

وفى السياق ذاته، تفقد رئيس مركز ومدينة دسوق، ومساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، الوحدة الصحية بقرية جماجون التابعة للإدارة الصحية بمدينة دسوق، وتبين انتظام العمل بها، ووجود جميع طاقم الأطباء، والتمريض، والإداريين، والعاملين، كما تبين وجود نقص في بعض الأدوية بتلك الوحدة.