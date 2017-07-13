31 أغسطس.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قالت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، إن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة هو31 أغسطس المقبل، مشددة على رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بأعضاء اللجان الفرعية المسئولة عن تقنين أوضاع أراضي التعديات، وذلك لمناقشة آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط.

وكلفت نائب المحافظ، أعضاء اللجان الفرعية الممثلين من جميع الأحياء بعمل بيان يومي بعدد الإزالات، وعدد طلبات تقنين الأوضاع التي تلقاها كل حي، وعمل تقرير بكل قطعة أرض.

وأكدت "الخولي" على ضرورة فحص جميع هذه طلبات التقنين وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين، وفقًا لنموذج "الاستدلال والاستبيان - طلب تقنين الأراضي" الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأكدت نائب المحافظ، أنه سيجري تنفيذ إزالات فورية على أي عقار أو تعدٍّ على أراضي الدولة، إذا لم يثبت من خلال معاينة اللجنة للأراضي الاستغلال الفعلي للأرض على الواقع، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات مستمرة من خلال كافة الجهات التنفيذية والجهات صاحبة الولاية، لحين استرداد جميع الأراضي المملوكة للدولة.