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"الوادي الجديد" تبدأ في تلقى طلبات منح الدراسة الجامعية

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"الوادي الجديد" تبدأ في تلقى طلبات منح الدراسة الجامعية "الوادي الجديد" تبدأ في تلقى طلبات منح الدراسة الجامعية

مصراوي Masrawy

"الوادي الجديد" تبدأ في تلقى طلبات منح الدراسة الجامعية

09:27 م الخميس 13 يوليو 2017

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، البدء في تلقى طلبات الحصول على المنح الدراسية الجامعية "طب الأسنان - هندسة – صيدلة"، بالإضافة إلى الجامعة البريطانية، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "الحصول على مجموع 90% فأكثر، الأولوية للأكثر مجموعًا والسن والحالة الاجتماعية".

كما يمكن للمتقدم كتابة الرغبات في أكثر من كلية، وسيجري تقديم الأوراق من السبت الموافق 15/7/2017 وحتى 19/7/2017 بالوحدات المحلية والمراكز الإدارية "مجالس المدن".

كما يرفق بطلب التقدم: صورة استمارة النجاح، صورة بطاقة الرقم القومي، بحث اجتماعي.

أما بالنسبة للجامعة البريطانية فسيتم عقد اختبار قدرات بالجامعة لمن يجري اختياره.

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مصراوي Masrawy

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