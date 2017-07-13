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فيديو| سموحة: انتقال «محارب» للأهلي بعد ساعات

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فيديو| سموحة: انتقال «محارب» للأهلي بعد ساعات فيديو| سموحة: انتقال «محارب» للأهلي بعد ساعات

التحرير

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أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، أن صفقة انتقال إسلام محارب، لاعب الفريق، إلى النادي الأهلي، في مراحلها الأخيرة، مشيرًا إلى كافة الأمور ستنتهي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وعن إمكانية ضم لاعبين من النادي الأحمر، ضمن صفقة «محارب»، أوضح «حنفي»، في تصريحاته مساء اليوم الخميس، لقناة ON sport، أن الأمر سيحسم في الاتفاق الأخير بين فرج عامر، ومحمود طاهر، رئيسا الناديين، بعد اجتماع الجهاز الفني مع مسؤول التعاقدات بالنادي السكندري.

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وتحدث «حنفي» عن عودة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق للزمالك، مؤكدا أن اللاعب متواجد مع سموحة حتى الآن، وأن علاقة الناديين الطيبة ستسهل أي مفاوضات بينهما.

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التحرير

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