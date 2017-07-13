سفير السودان: اجتماع اللجنة التشاورية برئاسة "شكري" و"غندور" نهاية يوليو بالخرطوم

القاهرة- (أ ش أ ):

أعلن السفير السوداني لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، أن الجولة الثالثة للجنة التشاورية المصرية السودانية برئاسة وزيري الخارجية في البلدين سامح شكري وإبراهيم غندور ستعقد نهاية الشهر الجاري في الخرطوم.

وقال "عبد الحليم"، في تصريح له اليوم الخميس، "نحن نتطلع إلى عقد لجنة المنفاذ الحدودية بين مصر والسودان منتصف شهر أغسطس المقبل من أجل العمل على تسهيل التبادل التجاري ودخول البضائع والأفراد بسهولة ويُسر خاصة ونحن انتهينا من إقامة الطرق والمنافذ البرية في كلا الجانبين".

وأضاف إن اللجنة القنصلية بين البلدين ستعقد اجتماعا لها في الخرطوم قبل نهاية هذا العام لبحث الشئون القنصلية بين الجانبين وإزالة أي عوائق أو مشاكل في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمر البشير عقدت أول اجتماع لها في القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، ونقوم حاليا ببحث الاستعدادات لعقد الدورة المقبلة للجنة بالخرطوم في وقت يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.