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الداخلية البريطانية: تمويل التطرف والإرهاب يأتي من داخل البلاد

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مصراوي Masrawy

الداخلية البريطانية: تمويل التطرف والإرهاب يأتي من داخل البلاد

09:05 م الخميس 13 يوليو 2017

الداخلية البريطانية: تمويل التطرف والإرهاب يأتي من داخل البلاد

ارشيفية

لندن - (أ ش أ)

قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس، إن الحصة الكبرى من تمويل التنظيمات المتشددة في البلاد تأتي من داخل البلاد.

وأضافت الداخلية، في تقرير لها حول دعم الإرهاب،- حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) - أن التقرير خلص إلى أن المصدر الأهم لتمويل المنظمات الإرهابية في بريطانيا، يوفره أفراد يقيمون بالبلاد، كما أن عددًا من التنظيمات المتشددة تعمل تحت ستار العمل الخيري لجمع الأموال.

وبحسب التقرير، فإن بعض المنظمات قدمت تفاصيل عن أوجه صرفها للأموال، لكن قسمًا آخر منها راوغ حتى لا يفصح.

ويسلط التقرير ضوءًا على ظاهرة الإرهاب في بريطانيا، كما يكشف طبيعتها المحلية، ذلك أن التمويل داخلي ومنفذي الهجمات بريطانيون من داخل البلاد تشربوا معظم أفكارهم المتطرفة على يد تنظيمات متشددة محلية.

وصدر التقرير، في العام الحالي، عقب تعرض البلاد لعدد من العمليات الإرهابية، وتوالي دعوات إلى اتخاذ إجراءات رقابية أكبر على عمل الجمعيات والمنظمات في بريطانيا، حتى لا تستغل أنشطتها لأغراض إرهابية.

وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، قد أمر بإعداد التقرير، لكن لم يجر الكشف عن الكثير مما جاء فيه لحماية الأمن القومي وبالنظر إلى المعلومات الشخصية التي يتضمنها.

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