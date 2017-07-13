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صور| أهالي «العديسات» بالأقصر يشتكون تكرار انقطاع التيار: هنموت من الحر

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التحرير

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يعاني أهالي قرية العديسات بحري، التابعة لمركز الطود جنوب الأقصر، من انخفاض معدل جهد الكهرباء واستمرار انقطاعها لعدة مرات يوميا، بعد انفجار أحد المحولات الكهربائية بقدرة 500 وات، واستبداله بآخر 300 وات خلال الشهر الماضي.

يقول حمادة مرسي، أحد الأهالي، لـ"التحرير"، إن أهالي القرية فوجئوا في بداية شهر يونيو الماضي، بانفجار أحد محولات الكهرباء التي تبلغ قدرها 500 وات بمدخل القرية، نتيجة زيادة الحمولة عليه، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن القرية بأكملها.

وأضاف مرسي: "بعد إبلاغ  الكهرباء، استبدلوا المحول بآخر 300 وات، وأخبرونا بأنه حل مؤقت لن يستمر سوى أيام قلائل، لعدم وجود محولات قدرة 500 وات بالمخازن، وعند وصولها سيعود الوضع لما كان عليه سابقا".

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وأشار كمال محمود، أحد الأهالي، إلى أن تركيب المحول الأصغر، أدى إلى قطع الكهرباء عن أعمدة إنارة الشوارع بالقرية، ما تسبب في وقوع العديد من الحوادث كان آخرها، مساء أمس الأربعاء، حيث أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تشغيل الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

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وأكد عبد العال حسين: "لا عارف أشغل مروحة تجيبلي هواء، ولا تلاجة تسقعلي مية، وهنموت من الحر"، مطالبًا المسؤولين بضرورة تحسين وضع الكهرباء في البلدة، أو إرجاعها كما كانت، خاصة مع وجود الأطفال وكبار السن ومعاناتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت محمود عبد التواب، أحد سكان القرية، إلى أن تركيب المحول الصغير جعل الكهرباء تنقطع عن المنازل عدة مرات يوميا، خاصة في أوقات الذروة التي تشتد فيها الحرارة، رغم أن هناك العديد من الفقراء والمرضى بالقرية يحتاجون إلى هواء المراوح، متسائلًا: "هل المسؤولون يستطيعون الاستغناء عن التكييفات في هذا التوقيت؟".

من جانبه، أكد سعيد خريشي، رئيس هندسة كهرباء العديسات بحري، أن تركيب المحول قدرة 300 وات جاء بصفة مؤقتة بعد انفجار المحول 500 وات، مشيرًا إلى ضم عددا من المنازل لمحولات أخرى في القرية حتى يتم خفض الضغط على المحول الصغير، وعدم تأثره بأحمال زائدة تؤدي إلى هلاكه.

وأوضح خريشي أنه من المقرر وصول محول بقدرة 500 وات خلال الأيام المقبلة، وتركيبه في مدخل القرية بدلًا من الصغير لإعادة الوضع كما كان سابقًا.

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التحرير

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