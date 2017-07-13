مصر تتسلم دفعة بـ 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت مصادر بالبنك المركزى، عن أن مصر ستتسلم، مساء اليوم، وبحد أقصى غدًا، دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، الذى تم التوقيع عليه فى نوفمبر من العام الماضى بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت المصادر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار، إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار فى نوفمبر من العام الماضى وفور التوقيع على اتفاق القرض.

وأكدت المصادر، أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 .

شاهد أيضا

وأوضح المصدر، أن الدفعة الجديدة ستسهم فى استمرار الاتجاه الصعودى للاحتياطى النقدى بالبنك المركزى والذى كان اقترب فى نهاية يونيو الماضى من 31.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى وطنى تنفذه مصر.