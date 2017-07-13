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بكري: «الناس تعبانة.. لكن لو حد نزل الشارع مش هيبقى في وطن»

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بكري: «الناس تعبانة.. لكن لو حد نزل الشارع مش هيبقى في وطن» بكري: «الناس تعبانة.. لكن لو حد نزل الشارع مش هيبقى في وطن»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مساء اليوم الخميس، إن الشعب لن يقع فريسة لمؤامرة مرة أخرى، ولن يسمح للبلطجية والفوضويين بأن ينزلوا إلى الشارع ليحرقوا البلد، رغم أن الشعب يعاني للغاية.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «الناس تعبانة جدًا، لكن عندهم يقين إن بلدهم هيعدي في يوم من الأيام، لكن لو حد نزل دلوقتي يبقى الأمل انتهى في أن يكون لهم وطنًا يعيشون فيه».

وحول تأكيد الهلال الأحمر الليبي، على أن المصرية غير متعاونة بشأن المصريين المفقودين في صحراء ليبيا، قال بكري: «شيء يُشعر بالغُبن والظلم، ويجعلنا نتألم ونتحسر، أبناء يموتون بهذه الطريقة ولا يجدون من يتعاون لنقل جثامينهم».

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تابع: «طريقة التعامل مع هذا الحادث المأساوي تدعو للدهشة، طريقة مؤلمة، واستمرارها بهذه الشكل أمر يُصيب كل مصري في كرامته ويشعره بعدم الأمن».

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التحرير

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