ميركل تحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على كوريا الشمالية

ميزيبرج (ألمانيا) - (د ب أ)

حثت المستشارة الألمانية،انجيلا ميركل، المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية في ظل تجاربها الصاروخية.

وخلال استقبالها لأعضاء السلك الدبلوماسي اليوم الخميس في قصر ميزيبرج، مقر ضيافة الحكومة الألمانية، انتقدت ميركل مواصلة نظام بيونجيانج لبرنامجها النووي بالمخالفة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالتجربة الصاروخية التي أجرتها بيونجيانج مؤخرا، قالت ميركل إن هذه التجربة " استفزاز آخر وتهديد حقيقي للسلام في المنطقة وخارجها".

ورأت ميركل أن من واجب المجتمع الدولي الوقوف معا بحزم، وزيادة الضغط على كوريا الشمالية.

يذكر أن التجارب الصاروخية المتكررة لبيونجيانج تخالف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

كانت كوريا الشمالية أجرت قبل فترة قصيرة لأول مرة تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن يصل إلى الأراضي الأمريكية.

كانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد طالبت خلال قمة العشرين يومي الجمعة والسبت الماضيين في هامبورج، بفرض عقوبات جديدة على القيادة الشيوعية في بيونجيانج.