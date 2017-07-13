أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

دا سيلفا يطالب بدعمه للترشح للرئاسة مجددًا بعد يوم من إدانته بالفساد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دا سيلفا يطالب بدعمه للترشح للرئاسة مجددًا بعد يوم من إدانته بالفساد

08:49 م الخميس 13 يوليه 2017

دا سيلفا يطالب بدعمه للترشح للرئاسة مجددًا بعد يوم من إدانته بالفساد

ارشيفية

برازيليا - (أ ش أ)

أعلن رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا، رغبته في الترشح العام المقبل للرئاسة مناشدا حزب العمال منحه حق الترشح.

وكان الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا قد أتهم مناوئيه السياسيين بمحاولة منعه من أن يصبح رئيسا مرة أخرى، وذلك بعد إدانته أمس بالفساد وغسيل الأموال.

وكان قاض فيدرالي قد انتهى إلى إدانة دا سيلفا أمس، ليحكم عليه بالسجن لما يقرب من عشر سنوات، ومع ذلك سيبقى الزعيم ذو الشعبية طليقا فيما يتم المضي في إجراءات الطعن على الحكم.
وفي خطاب مقتضب، قال دا سيلفا أمام حشد من مؤيديه في ساو باولو إن المحكمة ليس لديها دليل، وإن الإدانة تمت بدوافع سياسية. وإزاء هتافات مؤيديه، أعلن دا سيلفا رغبته في الترشح للرئاسة العام المقبل، بحسب ما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وكان سيلفا قد غادر السلطة في نهاية عام 2010 بشعبية بلغت عنان السماء، بعد قيادة البلاد نحو طفرة اقتصادية نجحت في تمويل البرامج الاجتماعية التي انتشلت الملايين من الفقر، كما قام بتوسيع نطاق الدور العالمي لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

وتعرض الآن القضية على مجموعة من المستشارين، والذين إن أيدوا الإدانة، فسيؤدي ذلك إلى منع سيلفا من الترشح للمنصب.

وقالت النيابة إنها ستسعى للاستئناف سعيا إلى إطالة أمد الحكم بالسجن البالغ تسع سنوات.

هذا المحتوى من

5973e04f07.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكم بسجن الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا بسبب الفساد

    أخبار

  • اجتماع قادة الصين والهند والبرازيل على هامش قمة العشرين

    أخبار

  • تفوز مجددا بعضوية لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

    أخبار

  • الولايات المتحدة تعلق وارداتها من لحوم البقر البرازيلية بسبب مخاوف

    أخبار

إعلان

69b33ef385.jpg
776bebc15c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين