بالصور.. وزير الري يشهد تدشين موقع الآبار الجوفية الأولى لمشروع مصر في كينيا

كتب- أحمد مسعد:

توجه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، إلى دولة كينيا استمرارًا لبحث سبل دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.

وبدأت الزيارة بمدينة "كيسومو" الواقعة على بحيرة فيكتوريا ثم إلى مقاطعة "موكاتينو".

وأقام الجانبان احتفالية كبرى في إحدى مدارس مقاطعة مكاتانو بمدينة بونجوما بتدشين موقع أول الآبار الجوفية التى سيتم حفرها من خلال المشروع.

وانتقلت الاحتفالية بعد ذلك إلى معهد البحوث الزراعية بمقاطعة سنجالو، حيث تم تدشين قطعة أرض زراعية بمساحة ١٠٠ فدان لكى تكون بمثابة مزرعة نموذجية تعمل بنظم الرى الحديثة اعتمادا على الخبرات المصرية.

وكان في استقبال الوفد المصري، كلاً من وزيرالموارد المائية الكيني و"حاكم بونجوما" و الوفد المرافق.

وعبر وزير الري الكيني عن تقديره للحكومة المصرية على دعمها المتواصل للشعب الكيني من خلال تنفيذ مشروعات فى مجال الموارد المائية لتوفير مياه الشرب بالمناطق الجافة و البعيدة.

واجتماع الطرفان بمقر وزارة الري الكينية، حيث ضم كلاً من وزير المياه الكيني والسكرتير الدائم لوزارة المياه، وكبار المسئولين بالوزارة.

وكان الجانبان وقعا مذكرة تفاهم في أغسطس من العام الماضي، شملت عدة مشروعات حفر آبار جوفية لمياه الشرب، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وإمداد مزرعة بمقاطعة سنجالو بأساليب الري الحديثة.