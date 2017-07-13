دي ميستورا يستبعد إجراء محادثات مباشرة بين الوفد السوري والمعارضة

جنيف - (أ ش أ)

استبعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد جولة محادثات مباشرة بين الوفد السوري، والمعارضة خلال الجولة السابعة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وقال دي ميستورا -في تصريحات اليوم الخميس للصحفيين: "نحن ندفع لتحقيق ذلك لكن لا أتوقع أي مفاوضات مباشرة وإننا نبحث عن نقاط مشتركة بين الوفود".

وكان الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري قد عقد في وقت سابق اليوم، جلسة محادثات ثالثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف فى إطار الجولة السابعة من الحوار السوري - السوري.

وكانت الجولة السادسة من الحوار السوري في جنيف قد اختتمت في التاسع عشر من مايو الماضي وعقد خلالها الوفد السوري عددًا من جلسات المحادثات مع المبعوث الأممي تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق إلى أي سلة من السلال الأربع التي تم البحث فيها في جولات سابقة وهي مكافحة الإرهاب والحكم والدستور والانتخابات.