الشناوي يكذِّب مرتضى منصور ويعلن عن إصابته

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رد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعدما صرح الأخير بأن الثنائي محمود جنش والشناوي، تهربا من مباراة الجيش المقرر إقامتها اليوم الخميس.

وقال الشناوي في تصريحات صحفية، إنه يعاني من إصابة في الظهر، وحصل على مسكنات، تحت إشراف أيمن فريد طبيب الفريق.

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وأضاف الشناوي، أنا لست متآمرًا على الزمالك، وليست صغيرا ليتحدث عني رئيس الزمالك بهذا الشكل.

واستُبعد الشناوي من لقاء الجيش، ليحل عمر صلاح بديلًا له، في مباراة الجيش اليوم، في إطار دور الـ8 ببطولة كأس مصر.