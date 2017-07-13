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فرنسا وألمانيا تطوران مقاتلة أوروبية جديدة

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مصراوي Masrawy

فرنسا وألمانيا تطوران مقاتلة أوروبية جديدة

08:24 م الخميس 13 يوليو 2017

فرنسا وألمانيا تطوران مقاتلة أوروبية جديدة

ارشيفية

باريس - (أ ش أ)

كشفت وثيقة صدرت عقب اجتماع حكومتي فرنسا وألمانيا في باريس، أن البلدين اتفقا على تطوير مقاتلة أوروبية وإحلالها مكان أسطولهما الحاليين.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلدين سيضعان خارطة طريق لتطوير الطائرة الجديدة بحلول 2018.

وتفاهمت الحكومتان على وضع إطار عمل للتعاون من أجل النموذج القادم من الطائرة الهليكوبتر من طراز "تايجر"، إضافة إلى صواريخ جو-أرض التكتيكية.

وأوردت الوثيقة، أن البلدين اتفقا على العمل معا لشراء أنظمة برية مثل الدبابات وقطع المدفعية الثقيلة، كما أن من المنتظر أن يوقعَ عقدٌ قبل عام 2019 لمشروع "يورودرون" الذي تقوده ألمانيا.

ويضع مشروع الطائرة المقاتلة، نهاية لخلاف شهد انسحاب فرنسا من مشروع "يوروفايتر"، في الثمانينيات لتصنع طائرتها الحربية "رافال" عبر شركة داسو.

وذكرت الوثيقة أن المقاتلة الجديدة ستحل محل الطائرتين يوروفايتر ورافال .

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