أخبار عاجلة

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
أحد الناجين من حادث مطروح: محافظة البحيرة متعرفش عننا حاجة -
المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو) -
السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية -
نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جنوب السودان يقيل قضاة مضربين منذ شهرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جنوب السودان يقيل قضاة مضربين منذ شهرين

08:19 م الخميس 13 يوليو 2017

رئيس جنوب السودان يقيل قضاة مضربين منذ شهرين

سلفا كير

جوبا – (أ ف ب)

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير اثني عشر قاضيا ينفذون اضرابا منذ شهرين، وفق ما أفاد وزير الاعلام في جنوب السودان وكالة فرانس برس الخميس.

وقال مايكل ماكوي ان "الرئيس أمر أمس (الأربعاء) باقالة عدد من القضاة" من دون أن يوضح اسباب القرار.

بدأ أكثر من 270 قاضيا إضرابا مستهل مايو بعدما رفض كير تلبية مطالبهم وأبرزها زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل اضافة الى استقالة رئيس المحكمة العليا شان ريك مادوت الذي يتهمونه بسوء ادارة النظام القضائي.

واوضح رئيس اللجنة التي دعت الى الاضراب خالد محمد عبدالله ان معظم القضاة الاثني عشر المقالين هم اعضاء في اللجنة، علما بان الاقالة شملته ايضا.

ورفض عبدالله التعليق على القرار لعدم "تصعيد الوضع".

من جهته وصف القاضي مودي حزقيال القرار الرئاسي بانه انتهاك لاستقلال النظام القضائي وقال "قد يشعر القضاة بانهم غير احرار في التعبير عن آرائهم خشية ان تقيلهم ، ما سيدفعهم الى العمل وفق مشيئة الحكومة".

وتسبب الاضراب بشل النظام القضائي في جنوب السودان الذي يشهد منذ ديسمبر 2013 حربا أهلية خلفت عشرات الاف القتلى وأدت الى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجامعة العربية تأسف لعدم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

    أخبار

  • تسلسل زمني للعقوبات الأمريكية على السودان

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الخارجية السودانية: حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان

    أخبار

إعلان

295d33b814.jpg
5dce7bf545.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية