رئيس جنوب السودان يقيل قضاة مضربين منذ شهرين

جوبا – (أ ف ب)

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير اثني عشر قاضيا ينفذون اضرابا منذ شهرين، وفق ما أفاد وزير الاعلام في جنوب السودان وكالة فرانس برس الخميس.

وقال مايكل ماكوي ان "الرئيس أمر أمس (الأربعاء) باقالة عدد من القضاة" من دون أن يوضح اسباب القرار.

بدأ أكثر من 270 قاضيا إضرابا مستهل مايو بعدما رفض كير تلبية مطالبهم وأبرزها زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل اضافة الى استقالة رئيس المحكمة العليا شان ريك مادوت الذي يتهمونه بسوء ادارة النظام القضائي.

واوضح رئيس اللجنة التي دعت الى الاضراب خالد محمد عبدالله ان معظم القضاة الاثني عشر المقالين هم اعضاء في اللجنة، علما بان الاقالة شملته ايضا.

ورفض عبدالله التعليق على القرار لعدم "تصعيد الوضع".

من جهته وصف القاضي مودي حزقيال القرار الرئاسي بانه انتهاك لاستقلال النظام القضائي وقال "قد يشعر القضاة بانهم غير احرار في التعبير عن آرائهم خشية ان تقيلهم الحكومة، ما سيدفعهم الى العمل وفق مشيئة الحكومة".

وتسبب الاضراب بشل النظام القضائي في جنوب السودان الذي يشهد منذ ديسمبر 2013 حربا أهلية خلفت عشرات الاف القتلى وأدت الى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين.