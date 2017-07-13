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فيديو: العراق يحقق في تعذيب وإلقاء أسرى من أماكن مرتفعة في الموصل

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مصراوي Masrawy

: العراق يحقق في تعذيب وإلقاء أسرى من أماكن مرتفعة في الموصل

08:17 م الخميس 13 يوليو 2017

فيديو: العراق يحقق في تعذيب وإلقاء أسرى من أماكن مرتفعة في الموصل

 القاهرة – (مصراوي)

قال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إن السلطات بدأت تحقيقًا في مشاهد فيديو تظهر رجال بزي عسكري يلقون أشخاصًا من مناطق مرتفعة ويطلقون النار باتجاههم، وقال من تداوله من النشطاء إنه مقطع تم تصويره في مدينة الموصل التي أُعلن تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي هذا الأسبوع.

ونشرت قناة العربية ، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يرتدون الزي العسكري ويعتدون على مواطنين بالضرب ويلقون ببعضهم من أماكن مرتفعة ويطلقون الرصاص بعد ذلك باتجاههم.

ونقلت بي بي سي عن كبيرة الباحثين بشئون العراقي في منظمة هيومان رايتس ووتش، بلقيس ويللي، إن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان لاحظت في الأيام الأخيرة من معركة الموصل رغبة لدى مقاتلي الجيش العراقي في الانتهاء من المعركة بأقصى سرعة "وعدم الالتزام بقوانين الحرب".

وكانت شخصيات عشائرية وبرلمانية عراقية طالبت أمس بالعمل على حفظ الاستقرار في البلاد بعد القضاء على داعش، ودعت إلى حل المليشيات المسلحة "لمنع عسكرة المجتمع"، وفقًا لما نقلته وكالة الانباء الألمانية.

ونقلت الوكالة عن أحد شيوخ الأنباء، هيثم حسن الدليمي، أن" القوى المسلحة تعمل على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الشعب العراقي التي لا تقل خطورة عن العمليات التي ينفذها داعش." وأضاف أن "عل الحكومة إنهاء تلك المليشيات إذا ما أرادت عدم زعزعة الوضع الأمني".

كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن غير ذلك سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

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مصراوي Masrawy

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